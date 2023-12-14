Manchester United, Graham Potter'ı düşünüyor

The Sun gazetesi, Graham Potter'ı ve Manchester United'ı bir araya getiriyor - 'Pott the Red'. Gazeteye göre, gelen ortak Jim Ratcliffe, Potter ile buluştu ve onu yeni antrenör olarak istiyor - eğer Erik ten Hag kovulursa. İspanyol Relevo, Çarşamba günü Julen Lopetegui'yi güncel bir isim olarak belirtti. Bu bilgiler, gazeteci Jan Aage Fjørtoft'un Dortmund için Ten Hag'ın aday olduğuyla ilgili Almanya'dan çıkan söylentileri yaydığı sırada ortaya çıkıyor.

The Independent biraz daha sakin bir tonla konuyu ele alıyor ve Man United'ın Ten Hag'a destek verdiğini belirtiyor - en azından Ratcliffe kurulana kadar. Manchester Evening News, Avrupa'dan çıkmanın Man United'ın yaz transfer dönemi bütçesini etkileyeceğini belirtiyor. Daily Telegraph'a göre, çıkış 28 milyon sterlinlik bir darbe anlamına geliyor. Ocak ayında büyük transfer faaliyetleri planlanmıyor. The Athletic aynı zamanda Raphaël Varane'nin bu yaz Man United'dan serbest bir transferle ayrılabileceğini belirtiyor. Sözleşme, daha önce tahmin edilenden bir yıl önce sona eriyor





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