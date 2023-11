Man misshandlad på Hamngatan i Halmstad

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MTNYHETER: Här stjäl de matvaror i 24 Sju-butiken – man och kvinna åtalade vid Skaraborgs tingsrättEn Mariestadsbo i 50-årsåldern, välkänd a...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Man misstänkt för grovt rattfylleri efter olycka vid BaraSkadad kvinna förd till sjukhus.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Skottlossning vid spelhall – man hittad skjutenEn man har hittats skottskadad i en spelhall i Malmö. Polisen har en stor insats i området och söker efter misstänkta gärningspersoner. – Vi har spärrat av områ

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Misstanken: 22-åring ringde Eskilstunabor – hotade till sig pengarEn 22-årig man har häktats vid Eskilstuna tingsrätt misstänkt för sex fall av utpressning.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 7 grader och mulet och regn i Halmstad under eftermiddagenEftermiddagen och kvällen ger regn, måttliga nordvästliga vindar och temperaturer kring 7 grader. Framåt kvällen faller temperaturen något. Under morgondagen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕