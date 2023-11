Man död i trafikolycka utanför Motala

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Man död i trafikolycka utanför MotalaEn man i 40-årsåldern har dött i samband med en trafikolycka utanför Motala.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Legitima skäl att minska stödet till studieförbundenNär Socialdemokraterna satt i regeringsställning tog man inte tag i fusket, enligt skribenterna.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Sverige allt närmare Nato – enligt Jens StoltenbergPå tisdagen talade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid Nordiska rådets session i Oslo. Där kommenterade han var processen kring den svenska Natoansökan

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Uppgifter: Svensk man ihjälskjuten i SarajevoEn svensk man har skjutits till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo, rapporterar lokala medier. Enligt uppgifter till både SVT Nyheter och Expressen har mannen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Svensk man ihjälskjuten i Bosnien – kopplas till Rawa MajidEn svensk man har skjutits ihjäl i Sarajevo, rapporterar bosniska medier. Enligt uppgifter till DN har mannen kopplingar till Foxtrotnätverket.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Israel: ”Man mot man”-strider i GazaBland annat pansarvärnsmissiler och militära anläggningar.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕