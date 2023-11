Man död efter olycka i Motala

En man i 40-årsåldern hade blivit påkörd och konstaterades död på platsen.Två bilar har tagits i beslag och ska undersökas, skriver polisen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Man död i trafikolycka utanför MotalaEn man i 40-årsåldern har dött i samband med en trafikolycka utanför Motala.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Man död i trafikolycka utanför MotalaEn man i 40-årsåldern har dött i samband med en trafikolycka utanför Motala. Mannen blev påkörd under onsdagseftermiddagen och avled av skadorna. Enligt polisen

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Man död i trafikolycka utanför MotalaEn man i 40-årsåldern har dött i samband med en trafikolycka utanför Motala.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Svenska kritiken – vill se fler OS-platserKosovare Asllani: ”Man hade velat att man hade öppnat upp för fler”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Israel: ”Man mot man”-strider i GazaBland annat pansarvärnsmissiler och militära anläggningar.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Uppgifter: En gripen efter mord på svensk man i BosnienEn person har gripits misstänkt för mordet på en man i Sarajevo under tisdagseftermiddagen, rapporterar Klix. Enligt uppgifter till tidningen är det en svensk. Skjutningen kopplas till Foxtrotkonflikten, erfar Expressen.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕