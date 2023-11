Maic Sema vill stanna i IFK Norrköping: 'Jag har varit tydlig'

För NT berättar den tidigare Gif Sundsvall-, Hammarby- och Örebro SK-spelaren att det inte finns någon dialog och att bollen ligger i sportchef Tony Martinssons händer. Annons Sema har fått sparsam speltid under säsongen och står noterad för femton framträdanden i allsvenskan, varav att han spelat från start i två av dem. Något som varit frustrerande.

- Jag tjurar på insidan självklart. Det är klart att jag kommer till träning ibland och känner att fan, jag borde fått chansen jag har sett bra ut under veckan. Men jag har fortfarande den mentaliteten att jag inte ska tycka synd om mig själv. Jag kör på och tar den tid jag får på planen.IFK Norrköping ligger på åttonde plats i allsvenskan.

