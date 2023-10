Magdalena Eriksson hjälte för Sverige – drömmen om OS lever

Sverige klev in på Gamla Ullevi som favoriter mot Schweiz. Tre poäng blev det också men det var allt annat än en klar seger.Efter cirka en halvtimma sköt Smilla Vallotto, till vardags i Hammarby, bollen via en svensk spelare upp i ribban och på returen räddade Musovic. Efter det följde en period av flera bra schweiziska anfall och Sverige var pressat.Kosovare Asllani slog en lång och svepande frispark som Magdalena Eriksson nickade in i nät.

– Vi tränar väldigt mycket på fasta och vet att vi är farliga där. Jag såg en ganska stor yta på bakre, bollen var prefekt slagen och jag var helt fri. Det var bra, säger Eriksson.I andra halvlek mattades Schweiz av i offensiven och Sverige styrde och ställde alltmer. Det var överlag kontrollerat men särskilt chansrikt var det inte från svenskt håll. Några mål blev det heller inte i andra halvlek och Sverige vann med 1–0.

– Vi vinner fullt rättvist och det är väldigt tryggt och stabilt där ute, framför allt i slutet. Det känns väldigt bra. Sen att det blir 1–0 är som det är, säger Eriksson. Segern gör att Sverige är fortsatt tvåa i OS-kvalgruppen, tre poäng bakom obesegrade Spanien. Sverige och Spanien möts den 5 december i en match som kan bli avgörande för gruppsegern. headtopics.com

