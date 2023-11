Macchiarini-fallet visar på karismans utplånande kraft

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.”Mytomania” som är löst baserad på Macchiarini-affären spelas på Göteborgsoperan fram till 9 november. Skribenten kristina Hultegård blir tokig när hon tänker på allt stoff till att göra stor opera som Göteborgsoperan missade.

”Mytomania” som är löst baserad på Macchiarini-affären spelas på Göteborgsoperan fram till 9 november. Skribenten kristina Hultegård blir tokig när hon tänker på allt stoff till att göra stor opera som Göteborgsoperan missade. Bild: Lennart Sjöberg”Mytomania” som är löst baserad på Macchiarini-affären spelas på Göteborgsoperan fram till 9 november.

Det finns en perspektivförskjutning i föreställningen på det sättet att det stora bedrägeriet – myten om en kirurgisk metod som kan läka den sargade människokroppen – hänförs till kirurgens omgivning snarare än till kirurgen själv.

Det hade varit djärvare om operan utforskat det verkligt intressanta i Macchiarini-affären; karismans utplånande kraft. För det finns knappt något vittnesmål från de många och omfattande utredningarna som inte uppehåller sig vid kirurgens karisma

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: HD prövar om amerikanska makthavare får blocka kritikerHögsta domstolen i USA har tagit upp två fall där makthavare blockerat kritiker på sociala medier.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Domstolen stoppar skånska vargjaktenRisken att fälla genetiskt viktig varg anses för stor.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Sigfridssons tvist med Lasse Stefanz avslutadTvisten mellan Lasse Stefanz och tidigare medlemmen Lasse Sigfridsson är över. Högsta domstolen meddelar nu att de inte tar upp ärendet och därmed står hovrättens beslut fast. Bandet gjorde rätt i att utesluta Sigfridsson och han har ingen äganderätt över Lasse Stefanz, rapporterar P4 Kristianstad .

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Alexander Zverev får miljonböter efter misshandelnAlexander Zverev är en av världens största tennisstjärnor. Nu ska tysken böta drygt fem miljoner kronor efter att ha misshandlat sin dåvarande flickvän, enligt domstolen i Berlin, skriver The Guardian .

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Så slår de högre räntorna mot fastighetsbolagenDe skenande räntorna pressar fastighetsbolagen på börsen, och till våren lär utdelningarna sänkas och ställas in på bred front. Men agnarna skiljs också från vetet. Bolag med försiktig belåning rapporterar det högsta förvaltningsresultatet någonsin – samtidigt som vi snart kan få den första fastighetskonkursen.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

FEBER: Apples egna tillbehör kör fortfarande Lightning. Kom igen nu.Jag förstår mycket väl att det kanske inte är absolut högsta prioritet att ändra allt i sin portfölj till USB-C för Apple men man borde föregå med gott exempel. I natt var det Mac-event och ingen Mac på åratal har varit utan USB-C, men dess tillbehör fortsätter att vara det.

Källa: feber | Läs mer ⮕