Mårten Schultz: Har Kärrholm förtalat El-Haj?

Det är den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jamal El-Haj som polisanmält den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, även känd som skribent i SvD, för förtal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: ANNONS: Framtidens kontor är här - Office Depot har allt du behöverVi är alla olika och föredrar att arbeta på olika platser. Ibland inne på kontoret och ibland på distans. Framtidens kontor och arbetsliv ställer därför allt högre krav på flexibilitet och hållbarhet. Hos Office Depot finns produkterna för att skapa alla slags kontor och tjänster för att göra arbetslivet trevligare.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

OPSE: Närmare än så här har vi aldrig kommit skidskyttarnaTårar och skratt när stjärnorna släpper oss TV-tittare in på bara skinnet

Källa: opse | Läs mer ⮕

NWTSE: Sven-Erik fick tillbringa natten i snökaoset på E18: ”Har stått här i 18 timmar”Snöovädret ställde till det rejält på flera vägar i närområdet. På E18 i Norge var det stopp i närmare ett dygn efter flera olyckor. Åmålsbon Sven-Erik Eriksson fick tillbringa natten i lastbilshytten – mitt på E18.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Här har AI tagit över en sopig arbetsuppgiftPå Tveta återvinningscentral i Södertälje har man nyligen tagit fram en tillämpning av artificiell intelligens (AI) för att spara tid och kunna göra mer kvalitativt arbete.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Thanksgiving på svenska: ”Många har missat det här”Vad är Thanksgiving? Och varför serveras helstekt kalkon? Här är allt du behöver veta om den amerikanska högtiden – som du kan fira här hemma. – Det är en fin familjehögtid för att visa kärlek och tacksamhet till varandra, säger Patricia Mårtensson, kock hos Ingelsta Kalkon.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

NWTSE: Sven-Erik fick tillbringa natten i snökaoset på E18: ”Har stått här i 18 timmar”Snöovädret ställde till det rejält på flera vägar i närområdet. På E18 i Norge var det stopp i närmare ett dygn efter flera olyckor. Åmålsbon Sven-Erik Eriksson fick tillbringa natten i lastbilshytten – mitt på E18.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕