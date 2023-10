M-politiker hjälpte frontfigur i LVU-kampanj få hem placerade barn

– Det känns som att vi offrade barnen för att få tyst på mamman, säger en ledamot i socialnämnden, Lena Sjötoft (V).

Mammans två omhändertagna barn kom plötsligt hem, utan domstolsprövning. Trots att syskonen under flera år vittnat om våld i hemmet.Orosanmälningar från skolan om att pojken utsattes för våld i hemmet hade lämnats in till kommunen under flera år. Först när pojken var tio år gammal fick hans vittnesmål om slag och fysiska bestraffningar konsekvenser.

Samma år dömdes mamman för ringa misshandel, efter att ha slagit sonen med en toffel. Enligt domen i tingsrätten hade mamman även dragit honom så hårt i håret att han tappade hårstrån. Mamman nekade till brott. headtopics.com

Även i traditionella medier, som brittiska BBC och nyhetsbyrån AFP, intervjuades hon om fallet: ”Som mamma kan jag känna att de blev kidnappade”, sa hon.Tjänstemän, som annars var vana att hantera kritik från enskilda familjer, försökte nu navigera i pressen utifrån. Ett säkerhetsföretag anlitades för att följa kampanjen i realtid. Post som skickades till kommunhuset fick, under en period, bara öppnas utomhus.

I flera år har Eva Alriksson (M), som bland annat sitter i kommunfullmäktige, agerat ombud och följt med föräldrar på möten med socialtjänsten – däribland de omhändertagna syskonens mamma. I brev, som DN har läst, vädjade han till kommunpolitikerna att stoppa flytten: ”Min handläggare lyssnar inte på mig”, skrev han., som har skildrat fallet ur föräldrarnas perspektiv, tog pojken tillbaka sitt vittnesmål om våld i hemmet. Han hade hittat på, skriver tidningen. headtopics.com

