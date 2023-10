Många gripna efter Gazaupplopp i Dagestan

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. israeliska passagerare. "Över 150 aktiva deltagare i oroligheterna har identifierats, 60 av dem har gripits", meddelar ryska inrikesdepartementet.

Våldet utbröt på söndagskvällen när ett trafikplan från Tel Aviv landade i Machatjkala, där den ryska delrepublikens största flygplats ligger. En aggressiv folkmassa, varav många hade palestinska flaggor, omringade planet. Det befaras att de var ute efter något slags "hämnd" för Israels krigföring i Gaza. headtopics.com

Lokala säkerhetsstyrkor lyckades efter ett tag få "situationen under kontroll", enligt delrepublikens regering. Ett antal personer ska dock ha skadats. Händelserna beklagas och fördöms av bland andra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som förklarar att Ryssland lider av "systematisk antisemitism och hat mot andra länder".Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne.

Många gripna efter Gazaupplopp i DagestanEtt stort antal misstänkta har gripits efter helgens upplopp riktade mot Israel i Dagestan i ryska Kaukasus. Gärningsmännen försökte ge sig på ett flygplan med israeliska passagerare. Läs mer ⮕

Många gripna efter Gazaupplopp i DagestanEtt stort antal misstänkta har gripits efter helgens upplopp riktade mot Israel i Dagestan i ryska Kaukasus. Gärningsmännen försökte ge sig på ett flygplan med israeliska passagerare. Läs mer ⮕

Recension: Gunnar Myrdal. Ett liv med många dilemmanVissa familjer tvingas vara olyckliga i offentlighetens strålkastarljus. Martin Kragh läser familjen Myrdals hemliga brev, där en curlad Jan krossar sin mors hjärta. Läs mer ⮕

Aspiranter genomförde trafikkontroller – här är resultatetSå många fick böter • Så många miste körkortet Läs mer ⮕

Flygplats i Dagestan stängs efter stormningRysslands luftfartsmyndighet har stängt den ryska delrepubliken Dagestans största flygplats på söndagen sedan en stor grupp människor stormat den efter uppgifter Läs mer ⮕

Flygplats i Dagestan stängs efter stormningRysslands luftfartsmyndighet har stängt den ryska delrepubliken Dagestans största flygplats på söndagen sedan en stor grupp människor stormat den efter uppgifter om att ett flyg från Israel skulle anlända. ”Efter att okända människor tagit sig in i trafikzonen på Machatjkalaflygplatsen, har det beslutats att flygplatsen tillfälligt stängs för an... Läs mer ⮕