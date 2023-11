LVU-kampanjen blottar värderingsskillnaderna vi inte talar om

För den som på riktigt anser att det är kidnappning när myndigheter omhändertar ett barn och att det tillhör god uppfostran att slå och att uppfostra sina barn enligt hedersnormer, handlar inte det här om desinformation. De sprider sina uppriktiga åsikter och värderingar, inte falsk information i ett planerat och illvilligt syfte. Och många i kampanjen tillhör den kategorin. Den omständigheten är inte bara viktig.

Skulle det enbart handla om å ena sidan personer som sprider rena lögner och å andra sidan om personer som är helt mottagliga för korrekt information om socialtjänstens mandat och arbete, skulle kampanjen varit betydligt enklare att motverka. Då handlar det främst om att snabbt och effektivt nå ut med korrekt information på alla relevanta språk.

Att däremot få ett stort antal människor att snabbt förändra sina värderingar i frågor som synen på barnaga, hedersnormer, sexualitet och jämställdhet, är någonting helt annat. Det är närmast ogörligt. har diskussionen om värderingskonflikter i spåren av den omfattande migrationen aldrig riktigt tagits.

Men det blev inte riktigt så. I stället såg vi hur islamiska skolor startade, där pojkar och flickor undervisades könssegregerat och där ämnen som idrott, musik och sexualundervisning hölls sparsamt eller ströks helt ur läroplanen.

