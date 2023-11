Lundin Minings resultat lyfter – höjer kopparprognos

Vill du bli prenumerant kan du läsaFull tillgång till di.se med nyheter och analyserInnehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: William Lundin blir Stockholmsbörsens yngsta vd30-åriga William Lundin, son till Lukas Lundin, blir vd för Lundinsfärens största oljebolag IPC. Därmed blir han Stockholmsbörsens yngsta vd.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: William Lundin blir VD för IPCOljebolaget IPC genomför en förändring i toppen. Efter 19 år inom Lundinsfären lämnar Mike Nicholson VD-jobbet.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Lista: Stockholmsbörsens yngsta direktörer - William Lundin ny ettaWilliam Lundin, född 1993, tar över som VD för oljebolaget IPC. Med sina 30 år blir han också med marginal den yngsta VD:n på Stockholmsbörsen.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Konsumentverket har beslutat om tillfälligt försäljningsstopp av cykelhjälmen HövdingKonsumentverket har beslutat om ett tillfälligt förbud mot försäljning av den populära cykelhjälmen Hövding 3. Detta då den inte anses uppfylla gällande krav. – Jag kan bekräfta det, säger Hans Lundin, pressansvarig på myndigheten, till SVT Nyheter.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: – en av sju SAIK:are som lyfte Bollnäs'Väldigt kul spela med lite nya'

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Storytel höjer guidningen för ebita-maginalen 2023Storytel närmar sig lönsamhet snabbare än förväntat, och höjer sin guidning för 2023.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕