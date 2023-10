Luis Rubiales stängs av i tre år

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

Fifa. Det var efter Spaniens VM-guld i somras som Rubiales kysste spelaren Jennifer Hermoso på munnen. Enligt Rubiales skedde det med samtycke, något som Hermoso förnekar.

– Jag kände mig inte respekterad varken som spelare eller person, har Hermoso sagt till åklagaren i rättegången om skandalkyssen. Rubiales stängdes först av i 90 dagar från Fifa. Men nu står det alltså klart att avstängningen, från all fotboll, kommer att gälla i tre års tid.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. headtopics.com

