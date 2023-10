LKAB minskar omsättning och rörelseresultat

Rörelseresultatet blev 4 987 miljoner kronor (5 909), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (48,3).Resultatet efter skatt blev 4 001 miljoner kronor (4 574), en minskning med 12,5 procent mot föregående år.

Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades främst av lägre priser på högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer. Produktionen för kvartalet var den högsta sedan inledningen på 2021 och uppgick till 7,0 (6,6) Mt. Leveransvolymerna för kvartalet uppgick till 6,3 (6,6) Mt och påverkades av banarbeten på Malmbanan.

– När vår produktion efter de senaste årens problem går bättre och vi närmar oss önskade nivåer blir Malmbanans brister extra påtagliga. Vi investerar själva för att öka och säkra transportkapaciteten, exempelvis genom fler malmvagnar och nu senaste i form av en ny lokverkstad i Kiruna. Men det krävs ytterligare åtgärder kopplat till Malmbanan där vi själva inte har rådighet. headtopics.com

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer och för det tredje kvartalet uppgick det genomsnittliga globala spotpriset till 114 dollar per ton (104). Priset uppgick vid utgången av kvartalet till 120 dollar per ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet drygt 30 dollar per ton lägre än motsvarande period föregående år.

