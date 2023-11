Litar inte på ettan – tar med ett rensande kryss

I Danmark går Bröndby som tåget och ska ses med vettig chans att slå ut Randers ur den danska cupen. Den tvåan kommer spikas på alla system tillsammans med NEC Nijmegen som jag utser till kupongens bästa singeltecken även fast Bas Dost troligen inte finns med.

Det finns två olika lag att ta del av om ni gillar mina idéer och länkarna till dessa hittas i vanlig ordning i texten.Det var hemska scener som utspelade sig i helgen när Bas Dost kollapsade på planen i slutskedet av matchen mot AZ Alkmaar. Den storvuxne anfallaren hade nätat tidigare under det mötet och NEC ledde med 2-1 mot sin mycket svåra motståndare.

Allt är bra med Bas Dost nu, men han lär knappast delta i denna cupmatch. Spets finns ändå i Nijmegen där Magnus Mattsson äntligen har fått det att lossna. Sex mål på tio ligamatcher är starka papper. Unge Rober González, med meriter från La Liga, och danske veteranen Lasse Schöne är två andra lirare som ser till att NEC kan hota på offensiv planhalva.

Roda toppar den nederländska andradivisionen trots att de bara har vunnit två av sina fem senaste ligamatcher. De har dessutom endast två segrar på sina fem bortafajter under hösten och detta är en mycket svår uppgift. Pena-Zauner och Ould Chikh, som båda nätade i 2-1-segern mot Jong Ajax, ser giftiga ut men i övrigt är detta ett sämre lag än torsdagens kombattanter.

