Liselotterättegången fortsätter i hovrätten – två nya vittnen kallade

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GPSPORTEN: Leksand mot Timrå i Tegera Arena i kvällPå tisdagen tar Leksand sig an Timrå på hemmaplan i Tegera Arena i SHL. Det blev seger i den senaste matchen för Leksand, 4-1 mot Skellefteå hemma, Timrå blev

SVTNYHETER: Ishockey: Leksand besegrade Timrå efter Felix Unger Sörums uppvisningUnderläge på hemmaplan – då klev Leksands 18-åring fram. Felix Unger Sörum såg till att matchen utjämnades efter en soloräd och spelade sedan fram till 3–1-målet som sänkte Timrå. – Vilket spelsinne, det är fantastiskt. Det är grymt kul att se, säger lagkamraten Patrik Norén till TV4 Play.

SPORTBLADET: Leksand vände mot TimråUnderläge efter 44 sekunder – sedan vände Leksand mot Timrå. 18-årige Felix Unger Sörum blev segerregissör med två assists. Matchen slutade 4–1.

GPSPORTEN: Formstarka Leksand tog ännu en segerLeksand är nu inne i en stark period i SHL. Leksands IF vann mot Timrå IK När laget mötte Timrå hemma i Tegera Arena på tisdagen kom tredje raka segern. Laget

EXPRESSEN: Leksand tog tredje raka segern i SHLLeksands succé rullar vidare. Dalalaget tog sin tredje raka seger – trots en mardrömsstart mot Timrå. – Jag tycker det är ingen som är bra i dag, sa Ante Karlsson, tränare i Timrå, i TV4 Play.

