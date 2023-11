Linus Nässén har blommat ut: ”Älskar den här klubben”

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVT: Eva-Lotta i Piteå längtar till scenen: ”Älskar att visa vem jag är”På fredag framför deltagare från Piteås dagliga verksamhet musikalen Havet. Skådespelaren Eva-Lotta Stenberg längtar efter att ställa sig på scenen. – Jag får uppfylla min dröm, säger hon.

Källa: svt | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Ny butik i Stockholm för alla som älskar klaviaturinstrumentNu öppnar Klaviatur Stockholm, en specialbutik för alla som älskar vita och svarta tangenter.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Queen of halloween: ”Jag älskar skräckfilm!”Linda Sallas läskiga trädgård i Husie lockar besökare.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Svar: ”Israelerna behöver ledare som älskar sitt folk mer än de hatar palestinier”Göran Lund: Israel är en ockupationsmakt som under premiärminister Netanyahus utvidgat illegala bosättningar på Västbanken.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVD: SvD:s podd Politiken: Varför älskar folkpartister Israel?PODD | Är det visioner om Kristus återuppståndelse, missionskyrkliga biståndsdrömmar eller bara stadsradikal identifikation med borgerliga judar i bekantsskapskretsen som har gjort det parti som en gång hette Folkpartiet till svensk politiks mest övertygade...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Linus Ullmark svarar på kritiken: ”Berör mig inte”LOS ANGELES. Han har hittat den prisbelönta formen från förra säsongen redan nu. Linus Ullmark, 30, storspelar i kassen för Boston Bruins. Det förutsåg inte hockeyexperterna i Nordamerika, som före seriestarten inte nämnde svensken som en kandidat till priset han vann ifjol, Vezina Trophy. – Det spelar absolut ingen roll. Det berör mig inte.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕