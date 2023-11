Linköping kommun om bostadsbyggandet: ”Väldigt mycket som inte startas”

Men byggandet av nya lägenheter har minskat med hela 88 procent i Östergötland det första halvåret i år, jämfört med samma period förra året. – Det är väldigt mycket byggprojekt just nu som inte startas. Men man måste också tänka på att vi vissa år kan ligga på 2 000 nya bostäder och något annat år betydligt mindre, berättar Erik Adolfsson, stadsarkitekt på Linköpings kommun.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Riksbanken säljer statspapper för miljarder varje månadLite i skymundan går Erik Thedéen och hans kolleger rätt hårt fram när det gäller en annan del av penningpolitiken än styrräntan: nämligen balansräkningen.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

VFSPORTEN: Så resonerar Färjestad efter dödsolyckan: ”Tar det väldigt seriöst”Domarchefen: ”Finns godkända halsskydd smala som hundkoppel”

Källa: VFSPORTEN | Läs mer ⮕

REALTID: Västsverige drabbas när SAS lägger ner direktlinjen till New York: ”Väldigt olyckligt”I slutet av april började SAS flyga direkt mellan Göteborg och New York. Det var en satsning som hyllades av..

Källa: realtid | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: NCC:s vinst högre än väntat: 'Väldigt bra rapport'Experterna om NCC:s kvartalsrapport

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Storytel gör ett vinstkvartal: 'Vi är väldigt nöjda'Vd Johannes Larcher kommenterar kvartalsrapporten

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

NWTSPORT: Paralympicsstjärnan har bestämt sig vart karriären tar vägen: ”Känns väldigt läskigt”Blev folkkär via tv-serien Vinnarskallar

Källa: NWTsport | Läs mer ⮕