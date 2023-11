Linkedin når en miljard användare

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Norska Schibsted ger ut tidningar som SvD och VG men de tjänar sina pengar på nätet och radannonsbolag som Finn och Blocket.…Fastighetsbolagen har inte skrivit ned värdet på sina bestånd tillräckligt mycket. Det säger flera analytiker och även Finansinspektionen granskar frågan. Det skriver…

Medicinteknikbolaget C-Rad har uppvisat en stark orderingång senaste året. Mycket tyder på att positioneringsprodukter håller på att bli standard inom strålterapin. Det…Trafikförvaltningen (SL) har gemensamt med operatören MTR beslutat att bryta kontraktet om pendeluppdraget i förtid, framgår det av ett pressmeddelande.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.