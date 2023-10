Lindabs ordförande köper aktier för 1,3 miljoner

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

I slutet av november presenterar speloperatören både Q3-rapporten men framför allt resultaten av bolagets strategiska översyn. Kindred-aktien har tappat 30% från nivåerna…

Veckans aktie: Dukat för vinstlyft i DuniUlf Petersson ser köpläge i Duni Läs mer ⮕

Veckans aktie: Index slog Knowits kursutvecklingDi följer upp köprekommendationen i Knowit. Aktien har fallit medan index stått stilla, men nu är inte rätt läge att sälja. Läs mer ⮕

Vinstkross från Sobi: 'Fantastisk – en aktie jag vill titta närmare på'Anders Elgemyr vd på Carlsquare kommenterar kvartalsrapporten Läs mer ⮕

HSBC:s resultat per aktie nära trefaldigadesDen brittiska banken HSBC, vars verksamhet har global prägel med tonvikt Asien, redovisar ett resultat per aktie för det tredje kvartalet 2023 på 0:29 dollar per aktie, vilket var nästan tre gånger högre än motsvarande kvartal ett år tidigare (0:10). Läs mer ⮕

Kommunen köper tillbaka fastigheter på Sjölyckan – finns nya intressenterNya intressenter har dykt upp som vill bygg... Läs mer ⮕

Nordnet: Spararna köper Sverigefonder och säljer techUnder oktober valde Nordnets fondsparare globalfonder och Sverigefonder. ”Börsläget är osäkert, då väljer spararna i hög utsträckning breda fondplaceringar”. Läs mer ⮕