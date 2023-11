Leo Carlsson slog till med nytt mål i Anaheim Ducks seger

– En vacker styrning av Leo Carlsson i ett viktigt läge av matchen gav kvitteringen till 3-3, kommenterade förre Ducks-målvakten Guy Hebert i Bally Sports tv-sändning av matchen.Svensken gled fram till vänster om Arizonakassen och styrde med klubbskaftet in ett skott av Troy Terry från tekningscirkeln.

Pucken smet in mellan stolpen och Coyotesmålvakten Karel Vejmelka och fick stopp på Arizonas övertag efter tre raka mål.– Han har varit sensationellt bra och gav oss lyftet ikväll när vi inte riktigt var på tårna. Men vi spelar för varandra och våra fans, sa Troy Terry i en tv-intervju efteråt från isen.Efter en turné till östra USA, som gav fyra raka vinster, kom Ducks hem och förlängde segersviten i natt.

Terry gjorde 1-0 och 2-0 i powerplay under matchens första tio minuter innan Coyotes fick utdelning genom Lawson Crouse och Logan Cooley.Sedan kom Carlssons kvittering och i förlängningen fullbordade Terry sitt hattrick efter 3.27 minuter efter en framspelning av Mason McTavish.

Leo Carlsson har på sina sex första matcher i NHL nu fått ihop 4 poäng, 3 mål och 1 assist. Han är +1. Anaheim är på fjärdeplats i Pacific division efter sex vinster på de första tio omgångarna. Man har bara en poäng upp till Vancouver Canucks på andraplatsen.

