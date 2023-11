Leo Carlsson bakom Anaheims vändning

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

EXPRESSEN: Leo Carlsson slog till med nytt mål i Anaheim Ducks segerLOS ANGELES. Med sitt tredje mål på sina sex första matcher i NHL räddade Leo Carlsson, 18, Anaheim Ducks till förlängning och poäng i natt, svensk tid. Och där avgjorde Troy Terry med sitt tredje mål för kvällen mot Arizona Coyotes. Med 4-3-segern har Ducks nu vunnit fem raka matcher och är skrällgänget i NHL:s Pacific division.

Källa: Expressen

SVTNYHETER: Ishockey: Leo Carlsson slog till på nytt för Anaheim med tredje NHL-måletSupertalangen Leo Carlsson har slagit till på nytt. När hans Anaheim slog Arizona med 4-3 i natt var det svensken som tvingade fram förlängningen med sin kvittering. Målet var hans tredje på sex matcher.

Källa: svtnyheter

SPORTBLADET: Carlsson chockad av tv-reportern: ”Trodde mig inte”Leo Carlsson har sett upp till Sidney Crosby i hela sitt liv. I natt mötte han sin största idol. – Han trodde mig inte när jag sa att jag pratat med Crosby om

Källa: sportbladet

DAGENSINDUSTRI: Bättre resultat än väntat för NCC | Vd-intervjuerIntervju med vd Tomas Carlsson

Källa: dagensindustri

VFSPORTEN: Innebandytoppen: ”Legendaren fixade bonuspoängen i sudden”VF-sportens innebandykrönikör Johan Carlsson om de hetaste spelarna i värmländsk innebandy den senaste veckan

Källa: VFSPORTEN

SYDSVENSKAN: Rök steg från villa – syra låg bakomInga uppgifter om några personskador.

Källa: sydsvenskan