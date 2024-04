Lennon och McCartney:s söner släpper ny musik

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Lennon och McCartney är här med ny musik. Fast denna gång handlar det inte om John och Paul, utan om sönerna Sean och James.som beskriver stycket som"ett känsligt, akustiskt nummer om att tillbringa tid tillsammans med en älskad person" vid populära Primrose Hill i London .

Nu har ett samarbete i mindre format i alla fall sett dagens ljus. Tillsammans med en bild på duon skriver James McCartney på sociala medier:"I dag är jag väldigt upprymd över att få dela min senaste låt som skrivits tillsammans med min gode vän @seanonolennon. Med släppet av den här låten känns det som att vi verkligen har fått bollen i rullning.

Lennon Mccartney Söner Musik Primrose Hill London

