Leksandsforwarden Kalle Östman avstängd efter att ha kört in i domare

Efter den femte kvartsfinalen mellan Leksand och Frölunda anmäldes Leksands Kalle Östman till disciplinnämnden efter att han kört in i en domare som föll till isen. Disciplinnämnden dömde sedan Östman till tre matchers avstängning för incidenten, och menade att Leksandsforwarden hade gjort sig skyldig tillEn avstängning som skulle innebära att Östman missar resterande del av kvartsfinalen, samt en eventuell match i en kommande semifinal i SM-slutspelet.

När Leksand och Frölunda möttes i den sjätte kvartsfinalen under måndagen var Östman därför inte med i truppen. – Det är ett lotteri. En domarkontrollant tittade in här innan och frågade om allt var lugnt. Då sa jag ja, förutom att ni skämmer ut er. Han (Östman) flyttar på sig för att Nässén hoppar in i flygande byte. Att då få tre matcher är ganska genant för svensk hockey, sa Leksands tränare Charles Berglund om avstängninge

Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:



SportExpressen / 🏆 30. in SE

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Kalle Östman hjälte för Leksand mot HV71HV var kvalklart. Leksand var klart som femma i tabellen. Matchen lagen emellan blev avslagen på lördagen, där Leksand drog längsta strået. Nu möter man sannolikt Frölunda i kvartsfinalen.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Kalle Östman riskerar avstängning – körde på domarenLeksands Kalle Östman är anmäld till disciplinnämnden – för att ha knuffat omkull domaren. Nu riskerar han att stängas av och missa måndagens ödesmatch mot Frölunda.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Ishockey: Leksands Kalle Östman knuffade domaren – stängs av tre matcherLeksands forward Kalle Östman stängs av i tre matcher efter en domarknuff. Det var i den femte kvartsfinalen mot Frölunda som han åkte in i domaren som ramlade omkull. Östman missar nu resten av kvartsfinalserien.

Källa: svt - 🏆 37. / 51 Läs mer »

Frölunda med matchboll – efter Filip Larsson mardrömsmatchFrölunda vann mot Leksand. Efter en mardrömsmatch för bortalagets målvakt Filip Larsson. – Det är inte hans dag, det är bara att konstatera, säger Petter Rönnqvist i TV4.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Bilderna som oroar Frölunda – Tom Nilsson utgick efter smällFrölunda har skaffat sig matchboll i kvartsfinalserien mot Leksand. Men bilderna på viktige backen Tom Nilsson, 30, oroar. – Han sätter familjen först och de skulle måla ägg, säger tränaren Roger Rönnberg.

Källa: Expressen - 🏆 19. / 63 Läs mer »

Frölunda nära semifinal efter klar segerFrölunda är bara en seger från SM-semifinal.Jere Innala sköt två mål och landslagsbacken Christian Folin gjorde sitt första slutspelsmål i

Källa: dagensnyheter - 🏆 7. / 63 Läs mer »