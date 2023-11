Leifby: Paltorna för tankarna till husvagnar och isbjörnar

Häromdagen tog den svenske förbundskaptenen ut en trupp till en turnering ingen riktigt vet vad det är för något. Det är ju tyvärr dit landslagsturneringarna med tydlig träningsmatch-prägel har kommit., den som (enligt förbundet) ”folkets lag” ska bära. Det såg väl helt okej ut till en början. En annan sorts gul, nära fesgul, nyans.

Förbundet har plockat in en sponsor, en tysk livsmedelskedja, och i landslagsturneringen ingen riktigt vet vad det är kommer ”folkets lag” åka runt och se ut som polska långtradare. I nacken på de nya matchtröjorna går att läsa budskapet ”Bär den med stolthet”, en anmaning tidigare svenska ishockeyideal som Börje Salming, Böna Johansson, Lars-Erik Sjöberg och många fler aldrig behövde inöva, än mindre ha broderat på sina landslagströjor. De där stygnen som krävdes för att brodera in Svenska Ishockeyförbundets nya evangelium hade de hellre tagit i ansiktet.

På 60-talet började en kringflackande vägtekniker vid namn Håkan Wallin och smidesarbetaren Bertil Holmqvist pyssla lite i smyg i en lada i Junsele i nordvästra Ångermanland. Det visade sig snart att de byggde på en husvagn och idén hade de fått efter en svinkall semester i tält.

Snart hade de en modell klar, Polarvagnen TB, som gick ut till marknaden för 8963 kronor. Ladan i Junsele byggdes om till fabrik, tillverkningen flyttade så småningom till Dorotea i Lappland, och 1974 blev Polar marknadsledande i Sverige.I samma veva bestämde sig företaget för att satsa på idrottssponsring och det var ingen försiktig investering.

