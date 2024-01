LeBron James uttagen till NBA:s All Star-lag för 20:e gången i rad

Den amerikanska basketligan NBA har presenterat årets så kallade All Star-lag och även i år är LeBron James uttagen till detta. Det är 20:e gången i rad som James får vara med i All Star-laget, något han blir först i historien med. LeBron James blev uttagen till NBA:s All Star-lag för första gången 2005 och han har blivit utsedd till lagkapten för sitt lag sju gånger. Tidigare innehade LeBron James rekordet för flest antal uttagningar till All Star-laget tillsammans med Kareem Abdul-Jabbar.

Efter årets uttagning är han dock ensam rekordhållare. NBA:s All Star-match spelas traditionellt i februari. 24 spelare från NBA:s Western Conference och Eastern Conference utses för att spela i de två lag som deltar. Här ovanför hittas ett klipp med fokus på LeBron James, som till vardags spelar i Los Angeles Lakers, under NBA-säsongen 2023-2024





