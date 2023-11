Layer Group förvärvar Färg Co Måleri i Arvika och Eda - tar strategiskt kliv in i Värmland

Noggrannheten i både affärerna och utförandet samt den höga kundservicen utmärker Färg & Co och gör dem till en given tjänsteleverantör på deras lokala marknad. Samtidigt är de med och utvecklar branschen genom att använda sig av partneringavtal, ett arbetssätt som är mer samarbetsorienterat än de traditionella avtalen. Ett positivt initiativ som skapar gemensamma intressen och ett nära samarbete med byggare.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NT_ROSLAGEN: Eleverna sätter färg på musiken: ”Väldigt aggressiv”Konsert med Norrtälje musikkår och utställning i kyrkan

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Nordic LEVEL Group AB avyttrar bevakningsverksamheten och renodlar sin verksamhet mot säkerhetsteknik och rådgivningNordic LEVEL Group AB (LEVEL) avyttrar sin bevaknings-verksamhet, affärsområde Operations till BG Holding AB (Bevakningsgruppen) och inleder samtidigt ett strategiskt samarbete. Denna transaktion ligger i linje med Nordic Levels strategi att renodla sin verksamhet mot ett renodlat Sectecbolag, det vill säga säkerhetsteknik och rådgivning.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Resultatlyft för Kjell Group: 'Vi har gjort ett hård jobb'Vd Andreas Rylander kommenterar kvartalsrapporten

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Resultatlyft för Kjell Group: 'Vi har gjort ett hård jobb'Vd Andreas Rylander kommenterar kvartalsrapporten

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕