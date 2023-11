Lastbil stillastående på E6 — helt stopp i ett körfält

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Just nu: Lastbil stillastående på E6 — helt stopp i ett körfältDet är problem i trafiken i riktning mot Malmö på E6 mellan trafikplatserna Halmstad N och Halmstad Ö. Orsaken är en lastbil som står stilla på vägen med punktering,

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: MFF Direkt: Få det senaste om Malmö FF härRapport från MFF:s onsdagsträning.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 5 grader och halvklart i Halmstad under eftermiddagenUnder eftermiddagen och kvällen bjuds det på molnigt till mulet väder med regnskurar, måttliga sydostliga vindar och temperaturer kring 5 grader. På kvällen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕