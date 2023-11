Lars Torsten Eriksson: Alla helgons vackraste plats

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SVTNYHETER: Fotboll: Jonas Eriksson om omtalade situationen: ”Det ska vara rött kort direkt”Elfsborg tog ett guldgrepp. Men enligt Jonas Eriksson klarade Boråslaget sig undan en utvisning vid segern mot Göteborg. – Det är en våldsam tackling, det borde ha varit rött, säger experten i Fotbollsstudion.

SPORTBLADET: ANNA RYDÉN: Det lyser om Magdalena Eriksson igenHon kanske inte ser sig själv som en stjärna men i OS-kvalet har hon intagit en huvudroll. Efter två tuffa säsonger är Magdalena Eriksson tillbaka på allvar oc

SVD: Israel ges skulden för Hamas agerande, skriver Lars AdaktussonDEBATT. Det är en återkommande förklaringsmodell att lägga ansvaret på israelerna, och att helt blunda för det palestinska agerandet. Det skriver Lars Adaktusson i en replik.

SVD: Det är i kärleken till djuren som vi alla samlas.KRÖNIKA. Det kan vara så att vi skämmer bort vår hund alldeles förskräckligt mycket. Men vad gör det. Det är i kärleken till djuren som vi alla samlas.

EXPRESSEN: Sjuåringen försökte trösta Juju: ”Vi kommer alla dö”JERUSALEM. 24 palestinska journalister har dödats i kriget på bara tre veckor. En som har kämpat för att överleva är 26-åriga Jamileh Tawfiq. När hon grät efter att ha flytt bombningar om och om igen kom hennes 7-åriga brorsdotter Layan fram och försökte trösta henne med orden: – Det är okej Juju, vi kommer alla att dö.

DAGENSNYHETER: ”Ge alla svenskar en månadslön på minst 27 360 kronor”Kari Parman: För att undvika att vi får ett låglöneproletariat av svenskfödda måste fackföreningarna kräva stora lönelyft för de lägst avlönade.

