Läraren Layla: Efter 30 år i Malmö ser jag rasismen öka

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: SvD Morgonrapport: Polisjakt i natt efter skjutning i MalmöMan skjuten i spellokal i Malmö, Turkiet skyndar inte på svensk Natoansökan och priserna på lägenheter och villor fortsätter att sjunka. Här är torsdagens viktigaste nyheter.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Guide: Halloween i Malmö – dag för dagPå med låtsasblodet och ut spöka!

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Nytt trafikkaos drabbar centrala MalmöRör ska rustas för nya expressbussarna.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: 17-åringar frias från mordplaner i MalmöEnligt åklagaren ingick de två 17-åriga flickorna i ett mordkommando som fick i uppdrag att döda brodern till en skuldsatt man som höll sig undan.Men

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Sverige–Italien i Nations League i MalmöSvenska damlandslaget i fotboll möter Italien i Nations League i Malmö.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Sverige ligger under i Malmö – OS-drömmen allt längre bortItalien leder mot Sverige i Nations League

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕