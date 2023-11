Lär inte ungdomar att se rasism i ett vattenglas

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Om barn och unga med invandrarbakgrund får höra att alla är emot dem kommer det att skada deras förtroende för majoritetssamhället.2020-2023".

Den senaste rapporten släpptes i början av oktober. ”Enligt en uppföljande undersökning av projektet Motståndskraft mot rasism upplever fortfarande 65 procent av ungdomar i området att de har blivit utsatta för rasism och diskriminering”, går det attanblick låter det oerhört oroande att två tredjedelar av ungdomarna har utsatts för rasism. Men när man synar rapportens definition blir bilden en annan.

Det ska sägas att rapporten tar upp flera exempel på händelser som otvetydigt bör räknas som rasism, som när unga får höra nedsättande rasistiska uttryck. Samtidigt tycks rapportförfattarna vara angelägna om att ungdomar med rötter i andra länder ska lära sig att tolka rasism så pass brett att det nästan blir omöjligt för etniska svenskar att göra rätt.

På samma sätt som frågan om ursprung nog sällan är illa menad är det ytterst få som uttalar ett utländskt namn fel med flit. Om jag själv hade utgått från det, med mitt krångliga polska efternamn, hade jag ärligt kunnat svara att jag blev utsatt för rasism dagligen under min skoltid. Lyckligtvis hade ingen lärt mig att se rasism i ett vattenglas, utan jag utgick bara från att det handlade om oförmåga.

