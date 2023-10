Lamborghini lägger planerna om eldriven superbil på is. Vill se hur det blir med syntetiska bränslen först.

Såna typer av bränslen är ett enklare steg för en superbilstillverkare. Urus och kommande Lanzador som är mer vardagsbilar kommer dock att bli helt eldrivna, men superbilarna är en annan femma.I den kommande Bond-inspirerade serien 007: Road to a Million får nio par vardagsmänniskor ta sig an en serie utmaningar inspirerade av James Bond-filmerna, under övervakning av Brian Cox med chansen att vinna en miljon pund.

Som mest sänker man priset med 405.010 DKK, vilket i svenska kronor blir ungefär 640.000 kronor. Om man tog hiskeligt betalt här i Sverige är det inget mot vad de tog (och tar) i Danmark. Exklusive-versionen kostar i Sverige 899.000 kronor, denna kostade i Danmark 1.060.000 DKK (1.675.000 SEK) innan prissänkningen och denna kostar nu 649.990 DKK (1.025.000 SEK).

Läs mer:

feber »

Biltest: Lamorghini Revuelto – laddhybrid med V12-motorDi:s bilexpert sätter betyg på sportbilstillverkarens första bil där bensinmotorn kompletteras med eldrift. Läs mer ⮕

350 personer i Gaza som vill till SverigeDet finns uppskattningsvis 350 svenskar eller personer med uppehållstillstånd i Sverige i Gaza som vill lämna området, uppger utrikesdepartementet. Men det finns Läs mer ⮕

Nytt bedrägeri drabbar de som vill sälja sina bilarBilägare har under den senaste tiden förlorat sina bilar genom nya bedrägerimetoder. Läs mer ⮕

350 personer i Gaza som vill till SverigeDet finns uppskattningsvis 350 svenskar eller personer med uppehållstillstånd i Sverige i Gaza som vill lämna området, uppger utrikesdepartementet. Men det finns Läs mer ⮕

350 personer i Gaza som vill till SverigeDet finns uppskattningsvis 350 svenskar eller personer med uppehållstillstånd i Sverige i Gaza som vill lämna området, uppger utrikesdepartementet. Men det finns inget UD kan göra. Läs mer ⮕

350 personer i Gaza som vill till SverigeDet finns uppskattningsvis 350 svenskar eller personer med uppehållstillstånd i Sverige i Gaza som vill lämna området, uppger utrikesdepartementet. Men det finns inget UD kan göra. Läs mer ⮕