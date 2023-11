Kvinnor i Jämtlands län får vänta längst på gynekologisk kirurgi

Vårdföretagarna granskar varje månad den statistik som Sveriges kommuner och regioner tillhandahåller. I augusti 2023 kunde konstateras att närmare 88000 personer hade väntat längre än vårdgarantin - den högsta siffran någonsin. Det finns i landet många utförare som kan bidra till att fler får den vård de behöver.

Dagens politiska prioriteringar ger allt för många en kölapp istället för vård. Men väntan har ett pris även för den vars medicinska tillstånd inte försämras av att tiden går. Det handlar om människor som lever med smärta eller obehag, vars arbetsförmåga kan påverkas och vars livskvalitet kan försämras.

Det borde vara en självklar möjlighet för fler att få vård i tid för kvinnor i Jämtland Härjedalen så väl som i resten av landet. Vårdföretagarna anser att ingen ska behöva vänta på vård de behöver, och genom att använda landets fulla kapacitet är det möjligt. Tillsammans kan vi komma till rätta med vårdköerna.

