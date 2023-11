Kvinna bakom dödlig svamplunch gripen

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Kvinnan hade bjudit in sin ex-makes föräldrar och serverade en rätt med inbakat kött och svamp. Den tidigare svärmoderns syster och make var också där.

Tre av dem blev sjuka och dog inom en vecka, den fjärde blev svårt sjuk. Polisen misstänker att svampen som fanns på menyn var av typen lömsk flugsvamp. Kvinnan har hela tiden hävdat att hon är oskyldig och att hon köpt svampen i en affär. Hon lades också in på sjukhus för vård efter lunchen och har sagt att hon är förkrossad över släktingarnas död.Händelsen är mycket uppmärksammad och omskriven.

Mordutredaren Dean Thomas säger att utredningen har varit och är komplicerad och svår – men grundlig. Och den är inte slutförd än. – Jag kan inte dra mig till minnes någon annan utredning som tilldragit sig lika mycket uppmärksamhet i medier och bland allmänheten, inte bara här i Victoria utan också nationellt och internationellt, säger Dean Thomas.

Men det är viktigt att inte glömma att det i grunden handlar om att tre människor har förlorat livet, påminner Dean Thomas.

