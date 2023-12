Kungen håller årligt jultal och pratar om aktuella ämnen

Precis som många andra år höll kungen sitt årliga jultal under julen där han pratade lite om allt möjligt som talskrivaren ansåg att kungen borde nämna. Bland annat pratade han om terrorattacken i Bryssel, det eskalerade gängvåldet och pågående krig runtom i världen. Han körde också klassiska hits som att man ska ta sig lite extra tid för att ta hand om en gammal vän eller en äldre släkting, så det är ju något som man kan göra nu i mellandagarna.





