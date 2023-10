Kryss för Arianas nye tränare: “Viktigast att inte förlora”

– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.seDärefter 149 kr/månad. Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.

Callum Wilson tvåmålsskytt – men Newcastle fick nöja sig med kryssNewcastle kryssade mot Wolves. Då saknades svenske Alexander Isak på grund av en ljumskskada. Matchen slutade 2-2. Läs mer ⮕

Kryss för Degerfors i bottenmötet – nyckelspelare avstängd mot ElfsborgDegerfors IF fick under lördagen nöja sig med 1–1 borta mot ett redan nedflyttningsklart Varberg. Laget tog in en poäng på Brommapojkarna på kvalplats men frågan är om det kommer räcka för att undvika nedflyttning direkt? Till nästa match är dessutom mittfältaren Christos Gravius avstängd. Läs mer ⮕

FBK-kaptenen rasande efter bortdömda målet: ”Det är pinsamt”Rögle kvitterade till 1–1 när Färjestad spelad... Läs mer ⮕

Förlust för Roslagsbro borta mot Vallentuna BKRoslagsbro räckte inte till på bortaplan mot Vallentuna BK i Kval division 3 grupp 5 herr. Matchen slutade 2–1 (1–1). Läs mer ⮕

Roslagsbro klart för division 3 efter förlustRoslagsbro är klart för spel i division 3 i fotboll. Detta efter att matchen borta mot Vallentuna BK slutat 1–2 (1–1). Läs mer ⮕

Emma Ljungdahl målskytt när IFK Östersund föllIFK Östersund fick se sig slaget i mötet med Brage på hemmaplan i division 1 norra dam i fotboll, med 1–2 (1–1). Läs mer ⮕