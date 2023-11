Kritiken mot nya råden om skärm: ”Det handlar om moralpanik”

– Det skulle vara enkelt om man kunde ge raka råd, men det går absolut inte. Så de som säger moralpanik har ju verkligen rätt. Det är vad det handlar om. Elza Dunkels, som är internetforskare och bland annat skrivit böcker som ”Vad gör unga på nätet” och ”Skärmstark – handbok för vuxna om unga och skärmar”, är kritisk mot Barnläkarförenings nya riktlinjer om skärmtid för små barn.

– De har inte på fötterna alls. Studierna som finns visar inte att skärm är skadligt, och riktlinjerna bygger bara på ”tyckande” och ”åsikter”. Historiskt har folk alltid varit oroliga för nya, framför allt tekniska, fenomen, säger hon och utvecklar:– Folk har alltid oroat sig, till exempel för att barn lyssnar på musik som inte skulle vara bra för dem.

– Det är barn som växer upp i dag och som riskerar att inte utveckla det som man kallar för adekvat digital kompetens. Det betyder inte att små barn ska kunna programmera eller vara källkritiska, men det handlar om att förbereda barnen så att de kommer klara alla de utmaningar som följer med digitalisering, säger Elza Dunkels.– Ja, men det finns flera problem med det. Det ena är att skärmtid inte bara är en enda sak.

Elza Dunkels menar att vi i stället måste se till det individuella barnet och inte bara det normtypiska. För vissa barn med NPF-diagnoser kan skärm vara ett sätt att koppla av. Barn behöver inte heller lära sig nya saker alla vakna timmar, resonerar hon. Vad barnet lär sig och snappar upp från skärmen är också svårt att veta i förväg.

