Kritik mot Microsofts AI – publicerade spekulativ omröstning om kvinnas död

The Guardian skriver att läsare varit mycket upprörda på både organisationen och reportern som skrev artikeln, men inte hade något att göra med den AI-genererade omröstningen. De skriver också att händelsen kan ha varit sårande för den döda kvinnans vänner och familj.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTONBLADET: Quaisons kritik efter AIK:s ultimatum: ”Känner mig nästan utpressad”AIK kräver att Robin Quaison bryter med sin agentfirma för att kunna återvända till klubben. Så kommer det inte att bli. – Man känner sig nästan utpressad, säg

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

SVD: Svarar på Kallas kritik: 'Får stå för henne'Charlotte Kalla riktar skarp kritik mot flera landslagsledare i nya boken ”Skam den som ger sig”. Nu svarar tidigare landslagschefen Rikard Grip. – Vi har alla olika uppfattningar och synsätt på olika saker, säger han.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Svarar på Kallas kritik: 'Får stå för henne'Charlotte Kalla riktar skarp kritik mot flera landslagsledare i nya boken 'Skam den som ger sig'. Nu svarar tidigare landslagschefen Rikard Grip. – Vi har alla

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Södra får kritik av Statens haverikommission efter dödsolyckanEn person klämdes fast mellan ett lok och en timmerbil på Södra Cell för ett år sedan. Nu slår Statens Haverikommission fast orsaken bakom dödsolyckan och riktar kritik mot Södra.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Kritik mot dubbla näringslivschefer på kommunenNya och gamla näringslivschefen ska gå bredvid varandra i ett halvår. ”Är det rätt använda pengar?” frågar sig kritiker och pekar på att kommunen ska spara.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Svarar på Kallas kritik: ”Får stå för henne”Tidigare landslagschefen: ”Vi har alla olika uppfattningar”.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕