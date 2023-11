Krister Stoor blir tolfte ledamoten i Sanningskommissionen

– Mitt uppdrag i sanningskommissionen är att kommissionen verkligen kommer fram till resultat som lyfter upp alla samer, säger Krister Stoor i pressmeddelande.regeringen att inrätta en sanningskommission och arbetet påbörjades som då leddes av justitierådet Kerstin Calissendorff. Under sommaren 2022 hoppade två av ledamöterna av arbetet, det var professor emeritus i samiska Mikael Svonni och konstnären Britta Marakatt-Labba.

