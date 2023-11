Kriget mellan Israel och Hamas: Så ska Israel frita gisslan

Med Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker på SvD.Dagens story produceras av Svenska Dagbladet och distribueras av Acast. Förutom att lyssna här på SvD.se kan du även höra podden i följande kanaler:

SIMILAR NEWS:

SVD: USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas.USA går en svår balansgång när Israel nu trappar upp kriget mot Hamas. Washington står bakom Israels rätt att försvara sig – och vill samtidigt inte dras in i ett nytt Afghanistan. ”Det måste ur ett amerikanskt perspektiv finnas ett slut på det här”, säger Jan Hallenberg, professor vid Försvarshögskolan.

SVD: Så bevakar SvD kriget mellan Israel och HamasKOMMENTAR. Hamas terrorattack och det som följt efter den ställer stora krav på källkritiken. Den avgörande skillnaden mellan publicistik och allmän informationsspridning är ödmjukheten.

AFTONBLADET: Liverapport om kriget mellan Israel och HamasIsrael attackerar nu Gaza både med flyg och via marken. Dödstalen ökar snabbt i det krig som följde Hamas storskaliga överraskningsattack mot Israel den 7 oktob

DAGENSNYHETER: ”Båda parter är skyldiga till kriget Hamas–Israel”Svante Brandänge: Å ena sidan Förintelsens efterspel efter andra världskriget och å andra sidan fördrivning av palestinier från sin mark.

SYDSVENSKAN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas.

GOTEBORGSPOSTEN: USA och Israel dryftar Gaza efter HamasUSA och Israel sonderar utsikterna för ett framtida Gaza, om och när kriget mellan Hamas och Israel tar slut och Israel lyckas med sitt mål att slå ut Hamas

