Kriget eskalerar mellan Israel och Hamas

Efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober har situationen eskalerat till ett fullskaligt krig. Israel har genomfört flygangrepp, markinvasion och en skärpt blockad mot Gaza. SVT rapporterar live från kriget. Kriget fortsätter att rasa i Gaza på lördagsmorgonen. På bilder syns rök stiga upp från staden Khan Yunis, som varit i centrum för den senaste tidens strider mellan den israeliska militären och Hamas.

Bland annat rapporteras om intensiv artillerield i Khan Yunis under natten men även stridsvagnar och stridsflygplan ska ha använts för att slå till mot Hamasmål. FN-chef fördömer beskjutning av hjälpkonvoj Under torsdagen besköts en hjälpkonvoj från FN under resan från norra Gaza till Rafa





