Krafth tillbaka med seger – smäll för Arsenal

Emil Krafth var tillbaka i spel för Newcastle efter sitt långa skadeuppehåll. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TTNu är han äntligen tillbaka i spel.29-åringen fick nyligen speltid i Newcastles reservlag efter runt 14 månaders frånvaro och i sin comeback i A-laget spelade han hela matchen på Old Trafford.

Återstår att se om Krafth redan nu är aktuell för en blågul comeback. Senast Krafth spelade i landslaget var i Nations League i juni 2022. Newcastles skadelista förlängdes redan efter två minuter när Matt Targett gick sönder och tvingades byta.

Arsenal, som till helgen möter Newcastle borta i ligan, vilade flera ordinarie spelare mot West Ham – och föll med 1–3 på bortaplan. Aaron Ramsdale fick efterlängtad speltid i målet, men släppte in en boll redan efter en kvart. Det var inte mycket han kunde göra åt Ben Whites misslyckade försök att nicka undan Jarrod Bowens hörna. Med god marginal nickade White bollen in i eget mål.

