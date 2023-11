Krafth tillbaka – efter 434 dagar

Han har jobbat stenhårt med våra fystränare och gjort allt vi bett honom göra,Missa inga heta fotbollsnyheter – I detta nyhetsbrev ger Sportbladets Daniel Kristoffersson dig veckans hetaste nyheter, rykten och intervjuer från Allsvenskan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Hammarbys nya svar efter Zlatans pension: Så aktiv är han'JUST NU: Allsvenskan' ger dig allsvenska nyheter - varje vardag.Här får du en rapp, newsig podd med bakom kulisserna-känsla från Fotbollskanalens redaktion.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Experten efter ”hjärnsläppet”: ”Han kan spela en hjälteroll för klubben”HP:s expert Niklas Gudmundsson är jätteförvånad över Marko Johanssons ”hjärnsläpp” mot AIK – och räknar inte med målvakten i fler matcher i år. Samtidigt öppnar

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Isak väntas missa flera matcher: 'Hoppas han är tillbaka efter landslagsuppehållet'Alexander Isak väntas missa flera matcher.Eddie Howe hoppas svensken är tillbaka i slutet av november.- 'Alex Isak' hoppas vi är tillbaka efter landslagsuppehållet, säger tränaren i en kommentar på Newcastles X-konto.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Ronaldo-hån uppmärksammat - efter Messis åttonde Ballon d'OrLionel Messi har fått ta emot sin åttonde Ballon d'Or.Nu har en Cristiano Ronaldo-reaktion på det blivit uppmärksammad.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Klart: Han tar tillfälligt över efter CifuentesMartí Cifuentes och assistenten Xavi Calm har lämnat Hammarby för att omedelbart ta över som tränare i Queens Park Rangers.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVD: Klart: Han tar tillfälligt över efter CifuentesMartí Cifuentes och assistenten Xavi Calm har lämnat Hammarby för att omedelbart ta över som tränare i Queens Park Rangers. Nu är det klart vem som leder klubben i allsvenskans två avslutade omgångar: Abel Lorincz.

Källa: SvD | Läs mer ⮕