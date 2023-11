Koranbrännaren som tycker Sverige är fullt

”Det vi har konstaterat att den här personen riskerar att utsättas för tortyr och omänsklig behandling om han återvänder till sitt hemland. Därför har vi beslutat att det föreligger ett hinder för att verkställa utvisningen”, sa verkets presschef Jesper Tengroth till TV4.

Oavsett skälet står en sak klar: någon utvisning kommer inte kunna genomföras till ett land där han löper överhängande risk att utsättas för tortyr eller dödsstraff. Och att skända koranen innebär att man kan vara föremål för just en sådan behandling i Irak och många andra muslimska länder. , tillsammans med bland andra författaren och före detta polisen Mustafa Panshiri.

– Jag har noterat att många i Sverige jublar över Salwan Momikas utvisningsbeslut, från vänster till höger. De kanske tycker att han destabiliserar Sverige eller hotar säkerheten. Men vill vi ha ett säkrare Sverige borde man börja med alla tusentals jihadister som enligt Säpo finns i Sverige, säger Omar Makram till Fokus.

Så småningom kom han till Sverige sommaren 2014 och sökte asyl här. Migrationsverket trodde varken att han hade lämnat sin muslimska tro eller att han skulle råka illa ut om han återvände. De reaktioner som följde gjorde det uppenbart att han skulle drabbas av religiös förföljelse, och visade att sådan kunde drabba även ateister. Ett återvändande till Egypten skulle leda till fem års fängelsese för Makram, enligt artikel 98 i landets strafflag. Men i själva verket kunde fängelsevistelsen bli väsentligt längre än så.

