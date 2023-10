Koranbrännaren Salwan Momikas överklagan inte hanterad

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.

Momika, som även är irakisk medborgare, har under året uppmärksammats på grund av flera koranbränningar. Tidigare i höst blev det känt att Migrationsverket inlett en utredning för att ompröva Momikas uppehållstillstånd, som annars löper ut under våren 2024. Momika uppges ha lämnat felaktiga uppgifter i samband med sin ansökan.var först att rapportera om. Momika meddelade under dagen att han ämnade överklaga beslutet, en överklagan som än inte hanterats av Migrationsöverdomstolen.

