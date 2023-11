Konsumentverket stoppar populär cykelhjälm

”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, skriver Konsumentverket i sitt beslut enligt SVT.Förbudet införs omedelbart och gäller till dess att myndigheten beslutar något annat.

Konsumentverket inledde en granskning av hjälmen sedan problem med den uppmärksammats i media och flera anmälningar från allmänheten inkommit till myndigheten. Förra sommaren tog Folksam bort sin rekommendation av hjälmen sedan krocktester visat att Hövding inte skyddar cyklisten vid krock med en bil som kör i 40 km/h.

