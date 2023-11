Konsumentverket stoppar populär cykelhjälm

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Konsumentverket har beslutat om tillfälligt försäljningsstopp av cykelhjälmen HövdingKonsumentverket har beslutat om ett tillfälligt förbud mot försäljning av den populära cykelhjälmen Hövding 3. Detta då den inte anses uppfylla gällande krav. – Jag kan bekräfta det, säger Hans Lundin, pressansvarig på myndigheten, till SVT Nyheter.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Cykelhjälmen Hövding stoppas av KonsumentverketKonsumentverket har beslutat om ett tillfälligt förbud mot försäljning av cykelhjälmen Hövding 3. Det rapporterar SVT Nyheter. Bakgrunden till beslutet är att

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Konsumentverket stoppar Hövding 3 från att säljasKonsumentverket förbjuder tillfälligt all försäljning av cykelhjälmen Hövding 3 eftersom att den inte uppfyller kraven, skriver SVT Nyheter.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Konsumentverket stoppar cykelhjälmen HövdingInför ett tillfälligt försäljningsförbud.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Konsumentverket stoppar populär cykelhjälmKonsumentverket har beslutat att införa ett tillfälligt förbud för försäljning av cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige, rapporterar SVT Nyheter. Bakgrunden till

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Hajpad hjälm stoppas – riskerar miljoner i viteKonsumentverket har beslutat att införa ett tillfälligt förbud för försäljning av cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕