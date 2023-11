Konsumentverket stoppar populär cykelhjälm

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.Konsumentverket har beslutat att införa ett tillfälligt förbud för försäljning av cykelhjälmen Hövding 3 i Sverige, rapporterar

Bakgrunden till beslutet är att hjälmen, som blåser upp sig till en skyddande airbag i händelse av krock, inte uppfyller gällande krav, enligt myndigheten. ”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, skriver Konsumentverket i sitt beslut enligt SVT.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först.

