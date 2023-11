Konsumentverket stoppar Hövding 3 från att säljas

I ett avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning som sändes under våren framkom det att företaget sålt hjälmar trots att de känt till att de haft ett konstruktionsfel. Efter att ha genomfört en granskning har Konsumentverket nu beslutat att tillfälligt stoppa all försäljning av Hövding 3 i Sverige, skriver SVT Nyheter.

”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, står det i Konsumentverkets beslut enligt kanalen.

Förbudet gäller omgående och om företaget skulle bryta mot det riskerar de vite på 3 miljoner kronor.

