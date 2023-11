Konsumentverket stoppar cykelhjälmen Hövding

Bakgrunden till beslutet är att hjälmen, som blåser upp sig till en skyddande airbag i händelse av krock, inte uppfyller gällande krav, enligt myndigheten.”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”, skriver Konsumentverket i sitt beslut enligt SVT.

